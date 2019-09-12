رياضة | عاجل.. ميسي يعلق على فشل مفاوضات برشلونة مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميسي يعلق على فشل مفاوضات برشلونة مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، لأول مرة على مفاوضات البارسا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة انتقالات صيف 2019.

وقال ميسي في تصريحاته عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس: "كنت أحب أن يأتي نيمار إلينا، بصراحة لا أعرف ما إذا كان البارسا قد فعل كل ما هو ممكن لإعادته للكامب نو، لكن صحيح أن التفاوض مع باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل".

كما كشف ميسي حقيقة تدخله للضغط على نادي برشلونة من أجل التوقيع مع زميله السابق قائلاً: "لم أفرض على النادي التوقيع مع نيمار".

وأضاف ميسي في تصريحاته: "سيكون من الجيد أن يحصل النادي على الاستقرار، ولكن أن لا يكون هناك الكثير من التغييرات في الادارة الرياضية".

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وأكمل: "لدينا فريق رائع، ويمكننا الفوز بكل شيء حتى بدون نيمار".

والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

وأكد رئيس برشلونة بارتوميو في تصريحاته عبر قناة النادي الرسمية أن إدارة البارسا ستعود للتفاوض مع نيمار مجدداً ولكن ليس في سوق انتقالات يناير القادم ولكن يمكن أن يحدث ذلك في صيف 2020.

وأوضح بارتوميو أن البارسا فعل كل ما بوسعه للتعاقد مع نيمار ولكن مطالب باريس سان جيرمان المادية هي من عطلت حدوث الصفقة.