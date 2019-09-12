رياضة | بهاء مجدي يُشيد بمدرب بيراميدز ويؤكد هذا اللاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهاء مجدي يُشيد بمدرب بيراميدز ويؤكد هذا اللاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى بهاء مجدي لاعب الزمالك السابق والحالي للمصري البورسعيدي بالفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الأسبق للإسماعيلي والحالي لبيراميدز.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"ديسابر مدرب عالمي، وهو مختلف عن أي مدرب أخركما أنه يذاكر الفرق بشكل جيد للغاية".



وزاد :"يقوم بتقسيم المباريات إلى عدد معين، وهو ما يدخل الإحساس إلى اللاعبين بأن الأمور سهلة للغاية".



وواصل :"هو مدرب هجومي للغاية وقدمت معه مستوى مميز خلال فترة توليه مهمة تدريب الإسماعيلي".



وأشار :"في فترة الإسماعيلي كان معتمدًا على 12 لاعب ولم نكن نتخيل أن نصل معه إلى هذا المركز".



وزاد :"في الموسم الذي تواجد به داخل الإسماعيلي حصدنا نقاط كثيرة في الدور الأول، وخسرنا نقاط كبيرة في الدور الثاني، لكن بفضل نتائجه نجحنا في احتلال المركز الثاني خلف الأهلي".

Advertisements



وأوضح :"اللعب للزمالك أضاف لي الكثير ولم يعطلني كما يتردد، عندما انتقلت إلى الزمالك لم يكن هناك لاعبًا في مركز الظهير الأيسر سوى أحمد فتوح".



وواصل :"عندما تعرضت للإصابة قام السويسري كريستيان جروس بالدفع بعبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر ووفق، ومنذ وقتها وهو يلعب بشكل أساسي".



وأردف :"انتقلت للمصري من أجل اللعب والعودة لمستواي مجددًا".



واستطرد :"في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز فاجأنا ميتشو بالدفع بمحمد عبد الشافي بدلًا من عبد الله جمعة لكنه دفع بعبد الشافي من أجل التأمين الدفاعي".



وأردف :"مع المصري لعبت مباراة ودية منذ الانتقال والكابتن إيهاب جلال يفضل تقدم الظهير إلى الأمام وزيادة الفاعلية الهجومية".



وأشار :"عبد الله جمعة كان يستحق التواجد مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وأتمنى له التواجد في الفترة المقبلة".

