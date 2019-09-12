رياضة | أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي أبويا وأمي وحلمي الاعتزال فيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي أبويا وأمي وحلمي الاعتزال فيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية :"من الصعب دخول النادي الأهلي، وعدم حبه، فهو مكان له هيبة كبيرة للغاية".
وأضاف :"حلم حياتي أنهى حياتي الكروية داخل النادي الأهلي، وسيظل هذا الحلم حتى نهاية عمري".
وزاد :"من الوارد جدًا عدم العودة مرة أخرى للنادي الأهلي كلاعب، لأن الحراس المتواجدين في النادي حاليًا مميزين للغاية".
وواصل :"كنت جزء من الكيان وقدمت كل ما علي وأنا موجود وأتمنى حلم حياتي اعتزل داخل النادي الأهلي".
وأشار :"لا أعرف نفسي عندما تأتي سيرتي على النادي الأهلي، والكابتن طلعت يوسف لامني قبل ذلك عندما حققنا الفوز على الزمالك بعدما وجه أحد المذيعين سؤالًا لي".
وواصل :"أنا أحب مصر المقاصة للغاية، وجمهور المقاصة محترم للغاية، وأنا أقدم كل ما لدي من أجل هذا النادي المحترم".
وأوضح :"النادي الأهلي هو أبويا وأمي، وأتمنى الاعتزال بداخله".