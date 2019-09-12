رياضة | بهاء مجدي: مشيت من الزمالك للحصول على فرصة اللعب وطموحي كبير مع المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهاء مجدي: مشيت من الزمالك للحصول على فرصة اللعب وطموحي كبير مع المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بهاء مجدي لاعب الزمالك السابق والحالي للمصري عن أسباب رحيله عن القلعة البيضاء، والانتقال للنادي البورسعيدي.



وأضاف :"اخترت الرحيل عن نادي الزمالك من أجل اللعب بعدما علمت بصعوبة مشاركتي عقب عودة محمد عبد الشافي".



وتابع :"أبديت رغبتي بالرحيل عن الزمالك من أجل الحاجة إلى اللعب والتي لن تحدث في الزمالك إلا بعد كل 3 شهور".



وواصل :"تلقيت عرضًا من المصري ولم أتردد في قبول العرض".



وأشار :"النادي المصري دخل في المفاوضات جديًا مع مسئولو الزمالك، على الرغم من تلقي النادي أكثر من عرض، لكن اتجاهي كان المصري خاصة وأن الفريق يشارك في كأس الكونفدرالية، ولديه مدرب كبير مثل الكابتن إيهاب جلال".



وواصل :"طموحاتي مع المصري مختلفة وأتمنى أن يوفق الفريق في الحصول على لقب الكونفدرالية، فأنا أحلم بالتتويج بلقبها، فالفريق وصل قبل ذلك الوصول للدور نصف النهائي، بجانب التواجد في صفوف منتخب مصر".



وزاد :"الفريق يفكر جيدًا هذا الموسم ويطمح للتتويج بلقب الدوري، وهذا الأمر ليس ببعيد عن الفريق لأنه يتواجد في المربع الذهبي".

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وأشار :"جمهور المصري وفي وإن شاء الله نساهم في إدخال الفرحة إليهم".



وواصل :"لست حزينًا على الرحيل من الزمالك، ولكن أكثر ما يحزنني عدم اللعب، وسعيد بأني رحلت لكي ألعب".



وأدرف :"كان من الممكن أن أبقى في الزمالك وأن لا ألعب أنا لا أحب دور الموظف ولهذا السبب رحلت عن الزمالك".



وأشار :"أحب اللعب للأندية الجماهيرية التي أفضل بكثير عن أندية الشركات".



واستطرد :"أنا حاليًا في النادي المصري، وأحترم تعاقدي معهم فلو احتاجني نادي الزمالك مرة أخرى فأنا تحت أمره في حالة الاتفاق مع مسئولو النادي البورسعيدي".



وواصل :"أنا زملكاوي وعندما انتقلت للنادي رأيت الجماهير وأصبحت واحدًا من اللاعبين وحصلت معه على بطولة، لقد عشت أيام رائعة مع الفريق".

