رياضة | أحمد عادل عبدالمنعم: رفضت خيانة الأهلي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عادل عبدالمنعم: رفضت خيانة الأهلي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي فريق مصر المقاصة عن كواليس مفاوضاته السابقة مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبد المنعم في تصريحات لقناة النادي الأهلي اليوم: كانت هناك مفاوضات مع الزمالك في الفترة الماضية بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.

واضاف: اتفقت مع الزمالك على كل شئ بما فيها الأمور المادية ولكني تراجعت في النهاية بسبب حبي لجماهير النادي الأهلي.

Advertisements

وتابع: دخلت في مفاوضات مع الزمالك في أكثر من مناسبة وكنت قريبا من ارتداء القميص الأبيض، ولكني تراجعت بسبب الأهلي في آخر لحظة.

وواصل: المقاصة وافق على رحيلي لنادي الزمالك وقرار رفضي الانتقال في آخر لحظة كانت بمثابة مفاجأة لإدارة النادي، رئيس النادي محمد عبد السلام تعجب من قرار بقائي مع الفريق.

واكد عبد المنعم على أن جماهير النادي الأهلي هي العامل الرئيسي وراء رفضه الانتقال للزمالك قائلا: الجماهير بالنسبالي الدنيا كلها.

ولعب أحمد عادل مع الأهلي في قطاع الناشئين حتى وصل للفريق الأول عام 2007، غير أنه رحل في يناير من العام الماضي إلى مصر للمقاصة.