رياضة | تعرّف على وديات السكة الحديد في معسكر الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على وديات السكة الحديد في معسكر الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية استعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من دورى القسم الثالث.

وصرح محمد جمال المدير الاداري للفريق بأن السكة يلعب خلال المعسكر خمس مباريات ودية متالية مع كل من غزل السويس و بلبيس وكهرباء الاسماعيلية وبلدية المحلة ودكرنس.

ويلعب فريق السكة أولى مبارياته الودية مع فريق غزل السويس أحد فرق المجموعة السابعة للقسم الثالث عصر الخميس، ثم يواجه يوم الجمعه فريق بلبيس، والسبت مع الكهرباء، والأحد مع البلدية، ودكرنس يوم الثلاثاء.

وكان فريق السكة خاض 10 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، فاز خلالهم على فريق البطل الأوليمبي بتسعة اهداف، وتعادل سلبىا مع فريق الداخلية،

وتلقى الهزيمة أمام كوكاكولا بهدفين مقابل هدف، تم حقق الفوز على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف وعلى فريق الشمس بهدف نظيف وتلقى الهزيمة أمام بنى سويف بهدفين مقابل هدف وهزيمة من الداخلية بهدف والفوز على منتخب السويس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وتعادل مع ميجا سبورت بهدفين لكل فريق وأخيراً فاز على فريق جينيس بأربعة أهداف مقابل هدفين,

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وكان فريق السكة تعاقد مع 13 لاعب وهم: ياسر رضا، حازم شعيب، مصطفى عبد ربه، مصطفى جلال، محمود أكمل، يوسف عطا، محمود سعيد الصقر، محمد منتصر، مهاب ياسر، فتحي مجدى، فوزي الكاشف، طة زين، حسام مصطفى.

ويقود فريق السكة فنياً جمعة مشهور مديرأ فنياً، كمال اليمني مدرب عام، أحمد صوابى مدرب، ايهاب بتيا مدرب مساعد، محمد السيد مدرب حراس مرمى، محمد عبد العال طيب،وليد نصار أخصائي علاج طبيعي، حسين ابراهيم مدلكا.

الجدير بالذكر أن السكة الحديد تقع في المجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهره وتضم كلا من: ألماظة، مركز شباب الأميرية، المرج، الغابة، اتحاد الشرطة،مركز شباب سراى القبة، مصر للتأمين، الشمس، البلاستيك، شباب طوخ، بنها، بهتيم، نادى مركز شباب العبور، مركز شباب بطا.

بينما يقع نادى غزل السويس في المجموعة السابعة "مجموعة الاسماعيلية" التي تضم كل من: بورتو السويس، غزل دمياط، نادى دمياط، مركز شباب أبو صرير،مركز شباب أبو شحاتة،بلدبة الاسماعيلية، منشية الشهداء، كهرباء الاسماعيلية، نادى النوبة، سماد السويس، بورفؤاد، رأس البر، شباب ميت الخولي.