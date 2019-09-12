رياضة | الترسانة ضيفًا على الإنتاج الحربي استعدادًا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة ضيفًا على الإنتاج الحربي استعدادًا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة مباراة وديه أمام فريق الإنتاج الحربى فى الرابعة والنصف من عصر الخميس، بملعب المصانع الحربية، ، ذلك ضمن إستعدادات الشواكيش لمنافسات دورى القسم الثانى بموسم 2019-2020 .

يذكر أن الترسانة قد خاض 5 وديات خلال فترة الإعداد أمام كل من بنى سويف ، وخورفكان الإماراتى ، والشعلة السعودى ، وأحد السعودى ، والصفوة ، وقد فاز خلالهم فى وديتان فقط على بنى سويف ، والشعله السعودى ، وخسر فى مبارتان من خورفكان ، ونادي أحد ، وتعادل مع الصفوة .

كما خاض الترسانة مواجهتان وديتان خلال المعسكر الأخير بالأسكندرية، أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف .

إضافة الى ذلك مبارتان وديتان بعد إنتهاء فترة المعسكر وكانت الأولى أمام بلدية المحلة والتى إنتهت بالتعادل السلبى ، والثانية أمام بترول أسيوط وإنتهت بفوز بترول أسيوط بهدفين دون رد .

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وإستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بقيادة المدير الفنى علاء ميهوب على القائمة الأولى للفريق إستعدادآ للموسم الجديد والتي وجاءت القائمة تضم كل من ( أشرف بخيت ، وعبد الله محمد ، وأحمد هشام ، وأحمد عماد ، ومحمود شاكر ، وطارق وطنى ، وايهاب ياسر ريان ، وهشام رجب ، وابراهيم منصور ، وأحمد جمال ، وايهاب فؤاد ، و عمرطارق ، وليد فوزى ، ورضا سيد ).

وقد قام الترسانة بالتعاقد مع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفيه الجاريه وهم (احمد حسين حارس المريخ ،وعمرجابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بزرتو السويس ، واحمد عارف هداف السكة الحديد ، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل ، ومحمد مجدى من سيراميكاكيلوباترا ، وبركات حجاج من انبى ، ومحمد عضل من الاهلى ، وجون كونجا من كيما اسوان ، ومحمد أشرف من وادى دجلة ).

ورحل عن الفريق بعد إنتهاء موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ كل من (محمد رجب ريعو ، وأحمد أنيس ، وحمادة الدسوقى ، وهارون اسماعيل ، وسيد حمدى ، ومحمود حربى ، ورضا العزب ، ومصطفى ناصر بالإضافة الى محمود كشلط ، وعمار شحاتة ، وحكيم آلابي لإنتهاء إعارتهما).

ويشمل الجهاز الفنى لفريق الترسانة كل من علاء ميهوب مدير فنى ، كريم حسن شحاتة مدير الكرة ، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس ، وقاسم قدرى مدرب أحمال .

يقع فريق الترسانة فى مجموعه القاهرة التى تضم كل من الترسانه ، وبتروجت ، والداخلية ، والنصر ، والنجوم ، وسيراميكا ، والقناة ، والمريخ ، ومنتخب السويس ، وجمهورية شبين ، وكوكاكولا ، والزرقا ).