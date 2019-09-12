رياضة | مفاجأة.. باريس سان جيرمان خدع برشلونة بشأن نيمار!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. باريس سان جيرمان خدع برشلونة بشأن نيمار! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبيرة في كواليس مفاوضات باريس سان جيرمان وناديي ريال مدريد وبرشلونة حول عملية نقل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن نادي باريس سان جيرمان خدع برشلونة بريال مدريد فكان هو الخوف المثالي لإضافة المزيد من الأدرينالين لقلق البارسا، لكن الحقيقه هي أن النادي الأبيض لم يقدم أي عرض لشراء اللاعب وحتى بطل الدوري الفرنسي نفسه لم يفكر في بيع البرازيلي من بداية الأمر.

وأوضحت الشبكة أن نادي ريال مدريد لم يقدم أي عرض للنادي الفرنسي من أجل التعاقد مع البرازيلي لكن صحيح أنه إذا كان تم اقتراح عرض على النادي الملكي بإعارة نيمار، دون أموال كبيرة فكان سيدخل النادي في السباق.

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والجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية قد تحدثت عن مراقبة نادي يوفنتوس لوضع نيمار فكانت هناك رغبة لدى النادي الإيطالي للدخول في المنافسة على ضم اللاعب البرازيلي فإدارة اليوفي تحلم بتكوين فريق متكامل لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد أكد في تصريحاته عبر القناة الرسمية للنادي أنه بالفعل دخل في مفاوضات مع باريس من أجل نيمار ولكن مطالب باريس المادية قد عرقلة إتمام الصفقة هذا الصيف ويمكن أن يتقدم بعروض جديدة مع نهاية الموسم الحالي.

وانضم نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة في 2014 ثم رحل إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل دفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني وهو 222 مليون يورو.