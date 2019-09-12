رياضة | كيف سقط برشلونة في فخ باريس وريال مدريد في صفقة نيمار ؟

وفقًا لما ذكرته صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، فإن التصريحات التي أدلى بها نيمار الأب أمس الثلاثاء، عن حزنه الشديد على ضياع فرصة عودته ابنه إلى برشلونة الإسباني، قد أثارت غضب واستياء الجمهور أكثر من أي وقت مضى.

وكانت الأغلبية الكاسحة من الجماهير الباريسية، تُفكر بجدية في فتح صفحة بيضاء جديدة مع النجم الدولي البرازيلي، إلا أن تصريحات والده جاءت لتعقد الموقف مرة أخرى، وذلك قبل مواجهة ستراسبورج، المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، إنه بنسبة كبيرة سيواجه نفس مصير استقباله في مباراة باريس الأولى على ملعب "حديقة الأمراء"، عندما رفع الجمهور لافتات تحمل عبارات لاذعة ضده، تعبيرًا عن غضبهم منه، لتمسكه بالرحيل عن النادي.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المقربة من النادي الباريسي، إلى أن الإدارة تعتزم تأجيل فكرة الدفع بنيمار في المباريات التي سيخوضها الفريق على ملعبه في الوقت الراهن، وذلك لتجنب أي صدام جديد بين اللاعب والجماهير.

ويأتي ذلك بعد حصول الإدارة على معلومة تُفيد بأن هناك أعداد كبيرة تنوي مهاجمته بشتى الطرق، منها رفع اللافتات وأيضًا إطلاق صافرات الاستهجان والشتائم.