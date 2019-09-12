رياضة | ارتفاع ملحوظ للقيمة السوقية لنجوم ريال مدريد المعارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع ملحوظ للقيمة السوقية لنجوم ريال مدريد المعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الالأربعاء، عن القيمة السوقية الخاصة بنجوم نادي ريال مدريد الإسباني المعارين خلال الفترة الحالية للاندية الأخرى، والذين يستهدف الأبيض الملكي الإعتماد عليهم ليكونوا نجوم المستقبل القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه يملك نادي ريال مدريد مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين ما زالوا بحاجة للتطور والحصول على الخبرة التي تخولهم للعب في الفريق الأول، ولذلك تم إعارتهم لأندية أخرى خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تفاوت ملحوظ في حجم موهبة لاعبي ريال مدريد المعارين، حيث ينطبق هذا الأمر كذلك على قيمتهم السوقية في الوقت الحالي.

والدليل على ذلك أن النجم الإسباني الشاب داني سيبايوس هو الأعلى قيمة سوقية بـ30 مليون يورو، وذلك بالاستناد إلى الأرقام التي يحددها موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين وقيمتهم السوقية بمعنى أعم.

يذكر أنه يشارك سيبايوس بهذا الرقم الظهير الدولي المغربي المميز أشرف حكيمي، الذي يلعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة لمدة عامين، ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارته مع أسود الفيستيفاليا في الصيف المقبل.

وتأتي القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد على النحو التالي :

-أندريه لونين (بلد الوليد): 7.5 مليون يورو. -لوكا زيدان (راسينج سانتاندير): مليون يورو فقط. -خيسوس فاييخو (وولفرهامبتون): 10 مليون يورو. -خافي سانشيز (بلد الوليد): مليوني يورو. Advertisements -سيرجيو ريجيلون (إشبيلية): 15 مليون يورو. -أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند): 30 مليون يورو. -داني سيبايوس (آرسنال): 30 مليون يورو. -أوسكار رودريجيز (ليجانيس): 10 مليون يورو. -ألبرتو سورو (سرقسطة) 3 مليون يورو. -تيكفوسا كوبو (مايوركا): مليوني يورو. -مارتن أوديجارد (ريال سوسيداد): 15 مليون يورو. -خروخي دي فروتوس (بلد الوليد): 5 مليون يورو. -بورخا مايورال (ليفانتي): 4 مليون يورو.