رياضة | ميسي يكشف عن هدفه الأساسي مع برشلونة هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن هدفه الأساسي مع برشلونة هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، عن هدفه الرئيسي هذا الموسم مع النادي الكتالوني.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فيديو تشويقي للمقابلة المنتظرة لليونيل ميسي مع الصحيفة والمقرر أن تذاع يوم غدٍ الخميس حيثُ سيتحدث اللاعب عن الأوضاع الحالية في برشلونة وينتظر أن يتطرق للحديث عن مستقبله مع النادي.

وقال ميسي، في فيديو نُشر عبر حساب صحيفة "سبورت" بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أرغب في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأننا منذُ فترة طويلة لم نفوز به".

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015 وكان النادي قد حصل على اللقب في 5 مرات سابقة أعوام "1992، 2006، 2009، 2011، 2015".

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وأثار ليونيل ميسي جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضي بعد كشف التقارير الإسبانية أن عقد اللاعب يوجد فيه بند يسمح له بالرحيل عن النادي خلال نهاية الموسم الحالي وذلك إذا حال أراد.

وعلى صعيد آخر؛ يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة نارية ضد فالنسيا مساء يوم السبت المقبل 14 سبتمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتواجد نادي برشلونة في المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رفقة أندية؛ بروسيا دور تموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وهي مجموعة نارية.

وينتظر أن يلتقي برشلونة مع بروسيا دورتموند على ملعبه يوم الثلاثاء 17 سبتمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.