رياضة | أسطورة ريال مدريد يكشف عن السر وراء تمسك زيدان بضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد يكشف عن السر وراء تمسك زيدان بضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كارلوس كاريمبو، اسطورة ريال مدريد الإسباني السابق، عن أوضاع الفريق الأبيض تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان.

وقال كاريمبو، خلال تصريحات صحفية: "أعتقد الآن أن بطولة الليجا الان تنافسية أكثر من أي وقت مضى وهذا ما شاهده الجميع في بداية البطولة ، في هذه البداية بدأ ريال مدريد وبرشلونة بالعديد من الإصابات، الآن هناك دوري تنافسي للغاية ، ونأمل أن يعود مدريد إلى القمة".

وأضاف أسطوة الريال: "لقد أراد زيزو الحصول على بوغبا هذا الصيف لكن هذا لم يحدث، عليه الآن الإنتظار، الآن يجب عليه العمل رفقة المجموعة التي يمتكلها، هم لاعبون بجودة عالية ومع الوقت سيشكل فريقاً رائعاً".

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وأكمل مؤكدًا بقوله: "زيدان يحب بوجبا، أنا أفهم إصراره من أجل جلبه إنه أمر طبيعي، لقد رأى أنه يحتاج إلى تعزيز في خط الوسط و بحث عن لاعب يمكنه إحداث الفرق، الآن هناك في الفريق لاعبون تجاوزوا الثلاثين من العمر ومن الطبيعي تعزيز خط الوسط وقد فكر بذلك".

واستطرد بالحديدث: "كريم بنزيما تجاوز سجله الشخصي الموسم الماضي، لقد سجل العديد من الأهداف مع ريال مدريد، نحن نعلم أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، إنه يؤدي وظيفته بشكل جيد".

واختتم كاريمبو تصريحاته قائلاً: "آمل أن يتمكن بنزيما من الاستمرار في تسجيل المزيد من الأهداف مع ريال مدريد والفوز بجميع الألقاب، أعتقد أن ريال مدريد يحتاج إلى الفوز بالدوري هذا الموسم".