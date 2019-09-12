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بافارد يصف نجم بايرن ميونيخ بـ"الساحر"

يبدو أن نجم بايرن ميونيخ الجديد قد دخل بسرعة كبيرة في أجواء النادي البافاري. المدافع بنيامين بافارد أشاد كثيراً بموهبة القادم الجديد إلى القلعة البافارية، وتوقع أن ينشر في وقت قريب للغاية سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر.

وصف مدافع بايرن ميونيخ بنيامين بافارد زميله في الفريق البافاري فيليبي كوتينيو بـ"الساحر". وقال المدافع الفرنسي الصلب، في تصريحات مع قناة "سكاي سبورت"، إن كوتينيو "كتوم جداً وساحر. إنه شاب جيد جداً ولاعب رائع بالتأكيد".

وواصل بطل العالم مع منتخب "الديوك" حديثه عن النجم البرازيلي قائلاً: "من الصعب جداً أخذ الكرة منه. ولم يصل الآن إلى كامل لياقته، إذ يحتاج ربما إلى الكثير من المباريات لأنه انضم إلى بايرن ميونيخ متأخراً".

ولفت بافارد "أنا متأكد من أننا في غضون أسابيع، سنجد لاعب كرة قدم من المستوى العالمي...إنه سيُحدث الفارق في المباريات الحاسمة"، وأضاف: "أنا أعرفه من خلال بعض الحصص التدريبية التي خضتها معه، فهو لديه جودة كروية لا تصدق وسيظهرها للعالم بأسره".

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ويأمل بايرن ميونيخ أن ينجح فيليبي كوتينيو في تفجير مواهبه الكروية فوق المستطيل الأخضر، إذ يعوّل الفريق البافاري على تألق النجم البرازيلي هذا الموسم من أجل مواصلة السيطرة على المسابقات المحلية، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان فيلبي كوتينيو قد مرّ بفترة صعبة في فريقه السابق برشلونة، حيث جلس النجم البرازيلي كثيراً على دكة البدلاء، وعانى من شبح الإصابة المتكررة، فضلاً عن علاقته المتوترة مع جماهير النادي الكتالوني.

وانتقل فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ بداية هذا الموسم على سبيل الإعارة من برشلونة. وكان الساحر يمني النفس بحمل قميص ليفربول مجدداً، بيد أن "الريدز" أغلق الباب أمام عودته.