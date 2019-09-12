الامارات | رونالدو أول لاعب أوروبي يسجل 90 هدفاً دولياً

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو أول لاعب أوروبي يسجل 90 هدفاً دولياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (سوبر هاتريك)، أول من أمس، ليقود منتخب بلاده إلى فوز كاسح 5/‏‏‏1 على مضيفه الليتواني في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020)، التي شهدت أيضاً فوز صربيا على مضيفتها لوكسمبورغ 3/‏‏‏1.

وحطم رونالدو رقماً جديداً بالأهداف الأربعة، حيث بات أول لاعب في تاريخ أوروبا يصل إلى 90 هدفاً دولياً، كما عزز مكانه كثاني لاعب في العالم يصل إلى هذا المستوى، حيث لايزال يتقدم عليه اللاعب الإيراني السابق علي دائي بـ109 أهداف.

وعزز المنتخب البرتغالي فرصته في التأهل للنهائيات بفوزه، حيث رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف نظيره الأوكراني متصدر المجموعة، الذي خاض خمس مباريات مقابل أربع مباريات للبرتغال.

وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء وتعادل فيتوتاس أندريسكفيتسوس لليتوانيا في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني، أمطر رونالدو شباك ليتوانيا بثلاثة أهداف (62 و65 و76)، ثم سجل وليام كارفالو الهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة الأخيرة من المباراة.