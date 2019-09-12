الامارات | الشارقة يتعاقد مع البرازيلي ميلوني

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد مع البرازيلي ميلوني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، عن تعاقده رسمياً مع لاعب نادي بالميراس البرازيلي ماركوس ميلوني، لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر. وكشف النادي أن اللاعب سيتم قيده في فئة اللاعب المقيم، علماً أن نادي الشارقة يسعى بقوة للدفاع عن لقبه السابق الذي حققه في الموسم الماضي بالفوز بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم.

حضر مراسم توقيع العقد مع اللاعب كل من عضو مجلس الإدارة محمد سعيد بوزنجال، ومدير شؤون الاحتراف إبراهيم سيف. يذكر أن النادي يضم في صفوفه أربعة لاعبين أجانب آخرين، هم النجم الأبرز البرازيلي إيغور كورنادو، وكذلك لاعبي الرأس الأخضر ريان مينديز، والوافد الجديد ريكاردو غوميز، وهذا بجانب لاعب الوسط المدافع الأوزبكي شوكوروف، العائد من إصابة طويلة.