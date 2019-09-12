الامارات | الاتحاد المصري يعاقب الزمالك و«شيكابالا» بـ 150 ألف جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يعاقب الزمالك و«شيكابالا» بـ 150 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة مالية على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك قدرها 50 ألف جنيه، لما بدر منه خلال نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، أول من أمس، أن لجنة الانضباط عقدت اجتماعاً برئاسة سيد حسن بنداري، رئيس محكمة الاستئناف، وقررت تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار عن المخالفة الانضباطية، بسبب قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي علي ألفاظ خارجة وسباب للاعبي بيراميدز والنادي الأهلي. وأضاف الاتحاد أن اللجنة قررت تغريم لاعب نادي الزمالك (شيكابالا) بـ 50 ألف جنيه، وذلك بسبب تصرفات غير لائقة بدرت عنه خلال المباراة النهائية للكأس.

في جانب آخر تعرض لاعبو نادي بيراميدز، علي جبر وعمر محمود جابر وأحمد الشناوي، للغرامة كذلك بمبلغ 30 ألف جنيه، وذلك عن واقعة عدم الصعود إلى منصة التتويج بعد نهاية المباراة. وأوضح البيان أنه تم توجيه التحذير للجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بعدم الدخول لأرضية الملعب أثناء سير المباراة من دون إذن الحكم، وتحذير آخر لفريقي الزمالك وبيراميدز للتأخر في نزول الملعب مع بداية الشوط الثاني. يذكر أن الزمالك فاز 3-0 على بيراميدز في مباراة مثيرة شهدت حضورا جماهيري لأول مرة في مباراة بالمسابقات المحلية ناهز الـ20 ألف مشجع.