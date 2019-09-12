الامارات | نتائج منتخبات «السابعة» تصعب مهمة المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منتخبات «السابعة» تصعب مهمة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد منتخب ماليزيا، صعوبة مهمة المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما فاز «الأبيض» بصعوبة على «نمور المالايا» بهدفين مقابل هدف، إذ يحتاج المنتخب إلى عدم الاستهانة بأي فريق في المجموعة السابعة، حتى يضمن التأهل إلى المرحلة الثالثة.

ورغم أن المنتخب سبق له الفوز في النسخة السابقة من التصفيات على ماليزيا بـ10 أهداف دون رد في الإمارات، وبهدفين مقابل هدف في الإياب بكوالالمبور، إلا أن مواجهة المنتخبين، أول من أمس، أظهرت تطوراً كبيراً في أداء المنتخب الماليزي.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات تايلاند وماليزيا وفيتنام وإندونيسيا، إذ إنه لم يسبق لأي من هذه المنتخبات التأهل إلى كأس العالم، كما أن المنتخب يتفوق عليها تاريخياً، لكن «الأبيض» لن يكون في نزهة في التصفيات الحالية، بعد التطور الكبير الذي شهدته نتائج ومستويات منتخبات المجموعة.

Advertisements

ويتصدر تايلاند المجموعة بأربع نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى مع فيتنام من دون أهداف، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية خارج أرضه على إندونيسيا بثلاثة أهداف دون رد، بينما حقق الفريق الفوز في أول جولتين في المرحلة نفسها من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، على فيتنام وتايوان، علماً أن المنتخب التايلاندي حقق نتائج رائعة في كأس آسيا 2019 بتأهله إلى دور الـ16 قبل أن يودع البطولة أمام الصين.

أمّا ماليزيا فقد بدأ مشواره بالفوز خارج أرضه على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر أمام الأبيض بهدفين مقابل هدف. في المقابل شهدت نتائج «نمور المالايا» في تصفيات 2018، تعادل الفريق مع تيمور الشرقية وخسر أمام فلسطين، ورغم خسارة المنتخب الماليزي أمام «الأبيض»، إلا أنه من أبرز المرشحين للتأهل إلى المرحلة النهائية، بعدما قام اتحاد الكرة بتجنيس لاعبين في تشكيلة المنتخب، بواقع لاعبين من أستراليا، ولاعب واحد من كل من كندا، غامبيا، سريلانكا وكوريا الجنوبية.

في المقابل، لعب فيتنام مباراة واحدة تعادل فيها مع تايلاند دون أهداف، بينما شهدت نتائج فيتنام في تصفيات 2018، خسارته أمام تايلاند بهدف دون رد في الجولة الأولى. بينما سجل منتخب فيتنام مشاركة تاريخية في كأس آسيا 2019، عندما تأهل الفريق إلى دور الثمانية، قبل أن يخسر أمام اليابان بصعوبة بهدف دون رد.

وأخيراً يعد إندونيسيا الأقل قوة في المجموعة السابعة، بعدما خسر أول مباراتين على أرضه أمام ماليزيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأمام تايلاند بثلاثة أهداف دون رد، بينما لم يشارك المنتخب الإندونيسي في المرحلة نفسها في تصفيات مونديال 2018، كما أنه لم يتأهل إلى كأس آسيا 2019.