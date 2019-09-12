الامارات | فعاليات متنوعة وسيارة حديثة في انتظار جمهور سوبر الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة وسيارة حديثة في انتظار جمهور سوبر الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت رابطة المحترفين، أن الموقع الإلكتروني الرسمي لبيع التذاكر الإلكترونية لمباراة كأس سوبر الخليج العربي https:/‏‏‏/‏‏‏dubai.platinumlist.net، يشهد إقبالاً كبيراً على تذاكر المباراة التي ستجمع بين فريقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي دبي بطل كأس رئيس الدولة، في الثامنة والنصف من مساء بعد غدٍ باستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وكانت رابطة المحترفين قد بدأت بيع التذاكر في نهاية الأسبوع الماضي بأسعار تراوح بين 20 درهماً لتذاكر الدرجة الثالثة (خلف المرمى)، 30 درهماً للدرجة الثانية مقابل المنصة، 50 درهماً للدرجة الأولى، ثم 200 درهم لفئة كبار الشخصيات.

وذكر بيان للرابطة أن «الجماهير الحاضرة لمباراة كأس سوبر الخليج العربي ستكون على موعد مع مجموعة من الفعاليات خارج محيط الملعب تتضمن نقاط بيع متنوعة للمأكولات والمشروبات وبأسعار مناسبة، توزيع المياه الباردة مجاناً، بالإضافة إلى العروض الفنية والترفيهية». وأضاف البيان: «أما داخل الملعب، فسيكون الحضور على موعد مع عرض افتتاحي بالتعاون مع (ايماج نايشن أبوظبي) يستعرض مقتطفات من السلسلة الوثائقية غير المسبوقة (تاريخ الإمارات)، يليه عرض تقديمي عن المباراة بشكل جديد».

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وأشار: «ستتواصل الفعاليات بين شوطي المباراة، من خلال مسابقة (سوبر الجماهير)، وهي عبارة عن تحدي تسديد ركلات الجزاء بين فريق من جماهير الشارقة، وفريق من جماهير شباب الأهلي، في جو حماسي ومميز». وختم البيان: «لن تتوقف المتعة في مباراة كأس سوبر الخليج العربي عند هذا الحد، بل ستقدم رابطة المحترفين الإماراتية العديد من الهدايا للجماهير في المدرجات، وسيتم السحب على سيارة أودي A3 مباشرة بعد نهاية المباراة في أجواء احتفالية، يليها حفل تتويج أول أبطال الموسم الجديد، بطل كأس سوبر الخليج العربي لموسم 2019-2020».

وتقدم فعاليات كأس سوبر الخليج العربي الفنانة أمل محمد برفقة الإعلامي سعيد المعمري.

رابطة المحترفين تنضم إلى شبكة «Dugout»

قالت رابطة المحترفين أنها أصبحت أول شريك ينضم إلى شبكة Dugout في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد إطلاق قناة الرابطة على منصات الشبكة، أول من أمس. وقال بيان للرابطة: «ستتيح منصات Dugout لمتابعي كرة القدم الاستمتاع بمحتوى الفيديو من بطولات دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي، على تطبيقاتها وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 30 مليون مشترك». وأضاف البيان: «شهد اليوم الأول من إطلاق القناة إقبالاً كبيراً عليها من المتابعين، حيث حصدت مقاطع الفيديو على قناة الرابطة 120 ألف مشاهدة في يومها الأول، كمؤشر لفعالية المنصة في نشر مقاطع الفيديو، حيث يبلغ متوسط المشاهدات على منصات Dugout نحو 127 مليون مشاهدة شهريا، ويمكن لمتابعي دورينا مشاهدة مقاطعنا على منصات Dugout بتحميل التطبيق المتوفر على نظامي التشغيل أندرويد و iOS».