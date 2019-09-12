الامارات | محمد الحتاوي مراقباً لتصفيات «آسيا للناشئين»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحتاوي مراقباً لتصفيات «آسيا للناشئين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي، مراقبة مباريات «المجموعة السابعة» ضمن تصفيات كأس آسيا للناشئين 2020 في الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث تضم المجموعة السابعة كلاً من إندونيسيا (البلد المستضيف)، الصين، بروناي، الفلبين، وجزر ماريانا الشمالية.

وكان الحتاوي أخيراً مراقباً للمباراة التي جمعت بين منتخبي الكويت ونيبال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي انتهت بفوز الأول سبعة مقابل لا شيء.