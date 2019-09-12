شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحتاوي مراقباً لتصفيات «آسيا للناشئين» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي، مراقبة مباريات «المجموعة السابعة» ضمن تصفيات كأس آسيا للناشئين 2020 في الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث تضم المجموعة السابعة كلاً من إندونيسيا (البلد المستضيف)، الصين، بروناي، الفلبين، وجزر ماريانا الشمالية.
وكان الحتاوي أخيراً مراقباً للمباراة التي جمعت بين منتخبي الكويت ونيبال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي انتهت بفوز الأول سبعة مقابل لا شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد الحتاوي مراقباً لتصفيات «آسيا للناشئين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.