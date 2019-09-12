الامارات | «أبوظبي» و«فيكتوري تيم» يشاركان في جائزة البرتغال لـ«الفورمولا2»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي» و«فيكتوري تيم» يشاركان في جائزة البرتغال لـ«الفورمولا2» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فريقا الدولة الممثلين بفريق أبوظبي ومؤسسة فيكتوري تيم في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا2) التي تصل اعتباراً من يوم غدٍ إلى محطتها الرابعة (قبل الختامية) بانطلاق منافسات جائزة البرتغال الكبرى 2019، التي تستضيفها مدينة ريبادورو حتى الأحد المقبل.

وتغادر بعثة فريق أبوظبي اليوم عن طريق مطار دبي متوجهة إلى مدينة بورتو في البرتغال، وهي تضم سالم الرميثي رئيساً للبعثة والمتسابقين راشد القمزي وراشد الطاير والراديو مان ناصر الظاهري وجمعة القبيسي، وأيضاً الطاقمين الفني والإعلامي للفريق.

كما توجه مبكراً وفد فيكتوري تيم الذي يضم فرانكو كارفيلو المدير الفني لفريق الفورمولا، إضافة إلى الفريق الفني من اجل تجهيز الزوارق، على أن يلتحق اليوم المتسابقان أحمد الفهيم ومنصور المنصوري.ويخوض الفيكتوري تيم المنافسات عبر الزورقين فيكتوري 4، بقيادة أحمد الفهيم، وفيكتوري 27 بقيادة منصور المنصوري، إذ ظهر البطلان في المنافسات خلال الجولات الثلاث الماضية، وأظهرا مستوى متطوراً من جولة إلى أخرى.

من جانبه، ينطلق فريق أبوظبي للمشاركة في البطولة بروح معنوية عالية وطموحات كبيرة جداً، خصوصاً أنه يتصدر الترتيب العام حالياً للبطولة برصيد 55 نقطة عبر النجم الشاب راشد القمزي قائد زورق أبوظبي، ويبتعد كثيراً عن أقرب منافسيه الذي يحل ثانياً، وهو زورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيجن الذي يمتلك حالياً 25 نقطة، وهو ما يعني أن القمزي يمتلك فرصة ذهبية في هذه الجولة كي يحسم المنافسة على اللقب ودون الانتظار حتى الجولة الخامسة والختامية من البطولة، خصوصاً أنه لو حقق في هذه الجولة أياً من المراكز الثلاثة الأولى، فسيكون بطل الموسم وحامل لقب البطولة للمرة الثانية وبشكل رسمي.