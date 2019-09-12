الامارات | «الأولمبية» تعتمد مشاركة المازمي في «القيادات الرياضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تعتمد مشاركة المازمي في «القيادات الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية اعتماد مشاركة الموظفة غالية المازمي التي تشغل منصب ضابط أول علاقات دولية، في دبلوم «القيادات الرياضية» الذي أطلقته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحت عنوان «رائدات المستقبل الرياضي».

وأكد المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، محمد بن درويش، أن اللجنة حريصة على المشاركة الفاعلة وتحقيق الفائدة القصوى من هذا البرنامج الذي من شأنه أن يسهم في تمكين المرأة من خلال دعم السيدات وتعزيز القدرات القيادية لهن.

من جانبها، عبرت غالية المازمي، عن تطلعها للمشاركة في فعاليات الدبلوم الذي من شأنه أن يسهم في تأهيل المنتسبات وتطويرهن، ويعد جسراً لإعداد القيادات النسوية نحو المستقبل.