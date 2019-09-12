شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى مولده.. 5 مقولات للمايسترو «محفورة» فى ذاكرة الأهلاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتزامن هذه الأيام مع ذكرى مولد صالح سليم، واحد من أبرز رموز النادى الأهلى على المستوى الكروى والإدارى، وأحد أفضل من تولوا رئاسة النادى على مدار تاريخه. وامتدت فترة رئاسة المايسترو صالح سليم للنادى الأهلى ما يقرب من 20 عاماً خلال الفترة من 1980 حتى 1988، ومن عام 1990 حتى وفاته فى مايو من عام 2002. واتسم صالح سليم بقوة الشخصية وبالكاريزما التى طغت على أسلوبه فى إدارة النادى الأحمر، حيث ظهرت شخصيته القوية منذ أن كان لاعباً فى صفوف الأهلى فى الفترة من 1944 وحتى 1966 ثم تدرجه فى المناصب الإدارية كمدير للكرة ثم عضواً بمجلس الإدارة حتى الوصول لرئاسة النادى. ومازال العديد من المقولات الخالدة والمأثورة لصالح سليم محفورة فى ذاكرة أنصار التتش حتى الآن، حيث يرددونها بشكل دائم ويتخذونها شعاراً لهم، وهو ما نرصده فى السطور التالية.«الأهلى فوق الجميع»، هو الشعار الأبرز الذى اتخذه صالح خلال فترة الانتخابات لرئاسة النادى، وكان يقصد بالشعار أن مصلحة النادى أولاً فوق أى مصلحة أخرى للأعضاء، مشيراً إلى أن مصلحة الكيان الأحمر تأتى فى المقدمة دائماً.

«النادى ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه»، فى لفتة طيبة من صالح سليم ولمسة وفاء لجماهير النادى الأهلى العريضة، أراد المايسترو توصيل رسالة حب لأنصار التتش بهذه المقولة الخالدة، وربما هى المقولة التى تحفز أنصار النادى من الأجيال الحالية على الكثير من المطالب والضغط على مجالس الإدارة لتنفيذها عبر وسائل التواصل الاجتماعى. «الأهلى أعور وسط عميان»، مع تتويج الأهلى بلقب الدورى المصرى موسم 1993 لم يكن أداء الفريق على ما يرام حيث قدم الفريق الأحمر مستوى هزيلاً خلال مشواره بالمسابقة مقارنةً بما كان عليه فى السابق ليدلى صالح بهذا التصريح المثير. «لولا مختار التتش ما كان صالح سليم»، أدان المايسترو الفضل للتتش فى تكوين شخصية صالح سليم القوية والقيادية بهذا التصريح رداً للجميل لرمز النادى الأحمر.

«كيف يمنع الضيف صاحب البيت؟» سؤال ساخر طرحه صالح سليم لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبدالمنعم عمارة بعد إصدار الأخير قراراً بمنع السيارات من دخول استاد القاهرة الدولى خلال مباريات الأهلى، وكان القرار سبباً فى مقاطعة المايسترو مباريات الفريق.