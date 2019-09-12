شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يستبعد جيرالدو وديانج من مواجهة كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، استبعاد الثنائى جيرالدو وأليو ديانج، من تشكيل الفريق الذى يستعد لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، فى المباراة المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بسبب تأخر انضمام الثنائى لبعثة الفريق المتواجدة حاليًا فى غينيا الاستوائية، حيث ينتظمان فى مران الفريق، اليوم الخميس، بعد انتهائهما من ارتباطات مع منتخبى أنجولا ومالى فى الأجندة الدولية، ويخشى الجهاز الفنى أن يتعرض اللاعبان للإرهاق.

فيما يخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعب «ترتان» بسبب عدم توافر ملعب نجيل طبيعى، ويسعى الجهاز الفنى خلال المران للتأكيد على بعض الجمل الفنية وطريقة اللعب التى سيخوض بها المباراة، وطلب المدير الفنى السويسرى من مدرب الأحمال تخفيض الأحمال البدنية، لاسيما بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 12 ساعة، تخللتها ساعتان «ترانزيت» فى أديس أبابا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، وصلا إلى غينيا قبل الفريق بـ٢٤ ساعة، لبحث ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات.

فيما وضع الجهاز الطبى، ومدرب الأحمال، برنامجًا بدنيًا خاصًا للثنائى على معلول ووليد أزارو بعد لحاقهما ببعثة الفريق فى غينيا الاستوائية، بعدما وصلا إلى مقر البعثة فى الحادية عشرة، مساء أمس الأربعاء،

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وكان الجهاز الفنى بقيادة السويسرى، رينيه فايلر، حرص على التنسيق مع الثنائى للحاق ببعثة الفريق فى غينيا، عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبى تونس والمغرب فى الأجندة الدولية.

فيما انتظم حسام عاشور فى تدريبات الأهلى الجماعية، مساء أمس الأربعاء، فى غينيا الاستوائية. وكان عاشور اكتفى بأداء جلسة تدريبات تأهيلية فى «الجيم»، الثلاثاء الماضى، خلال مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.

واشتكى عاشور من التهاب خفيف فى عضلة السمانة قبل خضوعه لجلسة علاج طبيعى وتأهيل وأصبح جاهزًا للمشاركة بصورة طبيعية فى المران.

جاء ذلك فى الوقت الذى طلب فيه فايلر من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغينى.

وطلب فايلر من محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات فريق كانو سبورت الغينى التى شاهدها مسبقًا وعرضها على اللاعبين فى المحاضرة مساء أمس. وعقد المدير الفنى محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه فى التاسعة مساء أمس بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف فى الفريق الغينى. كما وضع الجهاز الطبى بعض الإرشادات الطبية للاعبين وأفراد البعثة وتم توزيعها عليهم، لتفادى التعرض لأى أمراض مستوطنة. وحدد الجهاز الطبى للفريق بقيادة خالد محمود كل الإرشادات الطبية التى تخص البعثة منذ وصولها إلى مطار مالابو فى غينيا الاستوائية وحتى يوم المغادرة لتفادى أى عدوى مرضية، خاصة أن مرض إيبولا يعد من الأمراض المنتشرة فى غينيا الاستوائية.

وقال خالد محمود إن الأمر غير مزعج طبيا، لأن جميع أفراد البعثة تلقوا التطعيمات الخاصة بهذه الأمراض فى وقت سابق وبشكل منتظم، ولكن هذه الإرشادات الطبية للوقاية فقط.