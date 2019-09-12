شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الدورى اليوم.. و«إنفانتينو» يتمسك بتنفيذ مطالب الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجرى ظهر اليوم- الخميس- قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد المزمع إقامته يوم 24 سبتمبر الجارى بعدما استقرت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى على إقامة مباراة السوبر يوم 20 من الشهر الجارى بين الأهلى والزمالك على أن يتم حسم اختيار ملعب المباراة بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة بعدما ترددت أنباء عن إقامته باستاد برج العرب، وتعلن لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتى اللائحة الجديدة التى سيتم تطبيقها على الأندية فى حالة توقيع عقوبات عليها.

وتحسم اللجنة الخماسية، خلال المؤتمر الصحفى، موعد عودة الجماهير وتطبيق تقنية الـVAR وفقا لما أعلن عنه عمرو الجناينى بإمكانية تطبقيه بداية من الدور الثانى، من جهة أخرى اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، مع السويسرى جيانى إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بمقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالمواعيد التى حددتها «فيفا» لإجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسى، فضلا عن تقليص عدد الجمعية العمومية قبل إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، كما شدد «إينفانتينو» خلال الجلسة على ضرورة الالتزام بالمواعيد التى حددها «فيفا» بما لا يخل بمصلحة الكرة المصرية، إلى جانب قيام رئيس «فيفا» بالاجتماع بعمرو الجناينى للتعرف على طريقة إدارته والتعامل مع الجمعية العمومية وتنفيذ طلباتها خلال الفترة المقبلة.