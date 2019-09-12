شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة شيكابالا تشعل الخلاف بين الزمالك و«الانضباط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى السادسة مساء، اليوم الخميس، مرانه الأول على أرض ملعب «جامبر» بمدينة تياس السنغالية، مقر بعثة الأبيض، قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى بدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال إفريقيا، السبت المقبل. ووصلت، مساء أمس، بعثة الأبيض إلى فندق «راديسون بلو» بمدينة «تيمناديو» السنغالية التى تبعد عن ملعب «لاديور»، الذى سيستضيف المباراة، 60 دقيقة تقريبا، واضطرت البعثة برئاسة إسماعيل يوسف، عضو المجلس، على البقاء فى مدينة «تيمناديو» وعدم الانتقال إلى مدينة «اتييس» بسبب عدم وجود فنادق بها، حيث ستضطر البعثة للسفر بالأتوبيس وقطع مسافة 100 كيلو لخوض المران الرئيسى، غدًا الجمعة، وخوض المباراة، السبت، على ملعب «لاديور»

وعانى لاعبو الفريق من الإجهاد، أمس، بسبب طول رحلة السفر التى استغرقت 13 ساعة تقريبًا، مما دفع الصربى ميتشو لمنح اللاعبين راحة من مران الأمس والاكتفاء باستشفاء لتفادى آثار الإجهاد، واصطحب ميتشو اللاعبين: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى ومحمود الونش ومحمد عبدالسلام وحمدى النقاز ومحمد عبدالشافى وعبدالله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وفرجانى ساسى وأحمد زيزو ويوسف أوباما ومحمد عنتر وأشرف بن شرقى وكريم بامبو فى خط الوسط، وخالد بو طيب ومصطفى محمد وعمر السعيد فى خط الهجوم.

واستقبلت الأمطار الغزيرة والسيول بعثة الأبيض فور وصولها إلى العاصمة داكار، حيث يتزامن هذا التوقيت مع موسم الأمطار فى السنغال والتى تصل لحد السيول فى بعض الأوقات، فضلًا عن شكوى الجهاز الفنى واللاعبين من الارتفاع الشديد فى الرطوبة التى سيتعامل معها الجهاز الطبى ومخطط الأحمال لتفادى تأثيرها على أداء اللاعبين فى المباراة. فى سياق متصل، يقوم الصربى ميتشو وجهازه المعاون، غدًا، بمعاينة أرض ملعب «لاديور» الذى سيستضيف المباراة.

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يأتى هذا فيما أجرى مرتضى منصور، رئيس النادى، اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع إسماعيل يوسف، رئيس البعثة، وأحمد جلال، نائب رئيس النادى، والمرافق للبعثة للاطمئنان على اللاعبين والشد من أزرهم قبل المباراة، مشددًا على ضرورة ترك البعثة انطباعًا طيبًا عن مصر خلال فترة تواجدها فى السنغال، خصوصًا فى المباراة والتشديد على اللاعبين بعدم افتعال أى أزمة أو الاعتراض على التحكيم.

من جهة ثانية، أعلن رئيس النادى خصم 50% من قيمة عقد محمود عبدالرحيم «جنش» لخرقه قرار الإدلاء بتصريحات إعلامية بعد إجرائه مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التى تعمل ضد الزمالك وتهدد استقراره الفنى والإدارى. على حد قول رئيس النادى.

فيما نشبت أزمة بين إدارة الزمالك ولجنة الانضباط باتحاد الكرة بسبب قرار الأخيرة بمعاقبة شيكابالا، كابتن الفريق، بغرامة 50 ألف جنيه، حيث هدد مرتضى منصور بعدم التعامل مع اللجنة وعدم الاعتراف بها مستقبلًا، إذا لم يتم تفسير هذا القرار الغريب وغير المفهوم وإعلان أسبابه للرأى العام الزملكاوى لاحتواء ثورة الغضب بين الجماهير، مؤكدًا أن شيكابالا لم يصدر منه أى لفظ إساءة للأهلى أو جماهيره كما ادعت اللجنة فى بيانها وقال: «يبدو أن الخوف من الزمالك ومن شيكابالا أثار ذعر أحد الفرق المنافسة، فضغطوا من أجل التشويش على فرحة وانتصار كأس مصر، لكننا لن نسمح لأحد بإيقاف مسيرة الأبيض، وابتعدوا عن الأباتشى».

فيما قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة فنية لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة والأكاديميات فقط، برئاسة طارق يحيى، ومعه سامى الشيشينى وطارق مصطفى.