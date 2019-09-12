شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضع اللمسات الأخيرة على خطة «ماليندى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، تدريباته على أحد الملاعب فى زنجبار بعد وصول البعثة، الأربعاء، استعدادا، لمواجهة ماليندى المقررة الأحد المقبل فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وتقرر أن يلحق الدولى الفلسطينى محمود وادى، بالبعثة اليوم الخميس بسبب ارتباطه بخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا والتى تجمع منتخب فلسطين مع سنغافورة، وينتظر أن يضع إيهاب جلال المدير الفنى اللمسات الأخيرة على خطة اللقاء خلال المران.

وقال إيهاب جلال المدير، الفنى للمصرى، إن مواجهة ماليندى مهمة للغاية بالنسبة لنا، سنخوض المباراة بكل جدية، خاصة أن كرة القدم لا تعترف بفارق المستويات وتعطى من يجتهد داخل المستطيل الأخضر. وأضاف، حصلنا على بعض المباريات لفريق ماليندى، درسنا الخصم جيدًا عن طريق الفيديو، سنضع الخطة المناسبة للعودة إلى مصر بنتيجة إيجابية.