شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: أريد الفوز بكل المباريات والألقاب لم تكن حافزًا لى فى أى وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم قيادة ليفربول الإنجليزى للفوز بلقب دورى أبطال أوروبا لكرة القدم قبل أقل من أربعة أشهر، أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، أن الألقاب لم تكن هى الحافز له فى أى وقت.

وقال كلوب: «الألقاب لم تكن ولن تكون الحافز لى، أريد الفوز فى كل مباراة وتحسين مستوى لاعبى فريقى يوما بعد الآخر، وبعدها، لنرى ما سيحدث نتيجة لهذا».

وفى الوقت نفسه، قال كلوب (52 عاما) إن الفوز بلقب الدورى الإنجليزى هو هدفه فى الموسم الحالى بعد نحو ثلاثة عقود فشل خلالها ليفربول فى الفوز باللقب، وأوضح: «كنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز به فى الموسم الماضى.. خسرنا مباراة واحدة فقط على مدار الموسم، ولكن هذا لم يكن كافيا فى النهاية. كان هذا قاسيا للغاية».

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وحافظ مانشستر سيتى، بقيادة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، على لقب الدورى الإنجليزى فى الموسم الماضى؛ حيث حصد الفريق 98 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام ليفربول.

واستهل ليفربول مسيرته فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم بشكل رائع حيث حقق الفوز فى أول 4 مباريات ليتصدر الجدول برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتى.

واعترف كلوب: «من الواضح أيضا أن أشياء كثيرة ممكنة بالنسبة لفريقى.. إحراز اللقب فى الدورى الإنجليزى سيكون تأكيدا على نتيجة العمل الجاد لسنوات طويلة».

كما أكد كلوب أن عودة البرازيلى فيليب كوتينيو إلى صفوف الريدز، كانت مستحيلة هذا الصيف، وانضم كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونخ الألمانى خلال الميركاتو الصيفى المنصرم، لمدة موسم على سبيل الإعارة من برشلونة الإسبانى، مع خيار الشراء فى نهاية الموسم مقابل 120 مليون يورو.

وقال كلوب، فى تصريحاته لصحيفة بيلد: «فيليب كوتينيو لاعب من طراز عالمى، وهو صفقة جيدة لبايرن ميونخ والدورى الألمانى بشكل عام»، وأضاف المدرب الألمانى «لم يكن لدينا ما يكفى من المال لشراء فيليب كوتينيو من برشلونة»، وختم مدرب الريدز تصريحاته بقوله: «أخبرت فيليب كوتينيو شخصيًا أن بايرن ميونخ سيناسبه كثيرًا، عودته للريدز كانت مستحيلة».