شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعود للطريق الصحيح فى تصفيات يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم الهزيمة أمام ضيفه الهولندى يوم الجمعة الماضى، جاء الفوز على منتخب أيرلندا الشمالية في عقر داره الإثنين الماضى ليقرب المنتخب الألمانى لكرة القدم «مانشافت» خطوة جيدة من نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة «يورو 2020».

وواجه المنتخب الألمانى بعض اللحظات العصيبة والخطيرة خلال المباراة في استاد «وندسور بارك» في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية، ولكن الفريق انتزع الفوز الغالى 2ـ 0 على أصحاب الأرض ليقترب خطوة مهمة من التأهل ليورو 2020.

ولكن الهزيمة 2ـ 4 يوم الجمعة الماضى أمام ضيفه الهولندى تؤكد أن المانشافت مازال بحاجة لكثير من العمل إذا أراد أن يكون ضمن المرشحين للفوز باللقب الأوروبى هذه المرة، وقال يواخيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى: «نحن في مرحلة تعلم».

وحرص المنتخب الأيرلندى الشمالى، الذي استهل مسيرته في التصفيات الحالية بأربعة انتصارات متتالية، على الضغط واللعب السريع في مواجهة المنافس الأبرز في هذه المجموعة.

ولكن لاعبيه كونور واشنطن وستيوارت دالاس أهدرا الفرص التي سنحت لهما، فيما استغل المانشافت الفرص التي سنحت له وسجل هدفين، وقال لوف: «سيرجى جنابرى أصبح لاعبا محوريا بالنسبة لنا.. يمكنه الحفاظ على الكرة في الهجوم ودمج اللاعبين الآخرين في اللعب. إمكانياته الخططية واضحة بشدة».

وكان لوف أوضح قبل المباراة أن جنابرى نجم بايرن ميونخ سيلعب دائما مع المانشافت، ويجسد جنابرى ما يطمح إليه لوف في هذا الفريق الجديد حيث يتمتع اللاعب بموهبة خططية وأداء سريع.

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ورغم غياب ليروى سانى للإصابة، شكل لاعبون مثل ماركو رويس وتيمو فيرنر إزعاجا شديدا لدفاع أيرلندا الشمالية وإن لم يحرزا مزيدا من الأهداف للمانشافت، وقال رويس، نجم بوروسيا دورتموند، وأحد أكثر لاعبى المانشافت خبرة الآن: «أعتقد أن الفريق لديه إمكانيات هائلة، ولكن مازال أمامنا الكثير لنتعلمه».

ويتصدر المانشافت مجموعته في التصفيات حاليا برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام أيرلندا الشمالية، فيما يحتل المنتخب الهولندى المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلفهما لكنه خاض مباراة أقل منهما.

وخاض المانشافت مباراتيه أمام المنتخب الهولندى بالفعل فيما سيلتقى في المباريات الثلاث المتبقية له بالتصفيات مع إستونيا وبيلاروسيا وأيرلندا الشمالية على الترتيب، ويثق الفريق في أنه سيحصد من المباريات الثلاث النقاط الكافية لضمان التأهل للنهائيات.

وعلى النقيض، يواجه منتخب أيرلندا الشمالية أكثر من اختبار صعب في مسيرته حيث يحل ضيفا على نظيره الهولندى في العاشر من أكتوبر المقبل ثم يستضيف نفس الفريق في نوفمبر المقبل قبل أن يختتم مسيرته في التصفيات في ضيافة المانشافت.

وقال مانويل نوير، حارس مرمى وقائد المانشافت، الذي تصدى لأكثر من كرة لعبها واشنطن ليساعد المانشافت على الفوز: «كانت المباراة أمام أيرلندا الشمالية مهمة للغاية بالنسبة لنا.. كان واضحا أننا نعانى من الضغوط».

ولم يحسم المانشافت التأهل حتى الآن لكنه تخلص من ضغوط كبيرة بعدما انتهى من أصعب اختبارين خارج ملعبه في هذه التصفيات، حيث خاض مباراتى هولندا وأيرلندا الشمالية خارج ملعبه. والآن، ستكون الفرصة سانحة أمام لوف لتجربة بعض اللاعبين وصقل إمكانيات الفريق خلال مباراتيه المقبلتين أمام المنتخب الأرجنتينى وديا في التاسع من أكتوبر المقبل ثم أمام المنتخب الإستونى في عقر داره علما بأن المانشافت اكتسح إستونيا ذهابا بثمانية أهداف نظيفة.

وقال تونى كروس، نجم خط وسط ريال مدريد الإسبانى والمنتخب الألمانى: «بالطبع، يجب أن نأخذ هذه الخطوة»، في إشارة لحجز مكان في النهائيات، وأضاف: «لكننى أرى أننا في الطريق لهذا، وأننا سنتأهل من هذه المجموعة إلى النهائيات».