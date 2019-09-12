شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل السنغال استعدادًا لمواجهة جينيراسيون بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار، استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، كان في استقبال البعثة نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال والتي رحبت بالبعثة، ووجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسنغال الشكر للسفيرة المصرية.

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ومكثت بعثة الزمالك قي المغرب «ترانزيت» لمدة أربع ساعات ثم استقلت طائرة أخرى إلى السنغال.

ويتولى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة رئاسة البعثة، يرافقها المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل السنغال، السبت المقبل، في لقاء الذهاب بدور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي.