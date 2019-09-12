فينغر يبدي عدم قناعته بلاعبي مانشستر يونايتد الحاليين

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

أبدى أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق عدم اقتناعه بلاعبي فريق مانشستر يونايتد الحاليين، واصفا البعض منهم بإختفاء النضج الكامل فيهم، لتمثيل نادي بثدر الشياطين الحمر في بطولا أوروبا.



وأعرب فينغر في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" عن عدم ثقته في الجيل الحالي من الشياطين بقوله "عندما تنظر إلى نادٍ مثل مانشستر يونايتد فأنت ترى نادياً عريقاً يمتلك كل شيء، لكنهم لم يجدوا بعد الطريقة المناسبة للعودة إلى الفوز بالبطولات".

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وأضاف الفرنسي "ربما هذا الجيل الجديد من لاعبي مانشستر لا يمتلك بعد النضج الكافي ولا يستطيع حمل فريق بقيمة اليونايتد على أكتافه، عندما ترى لاعبين كهؤلاء لا تشعر أن لديهم القدرة على المنافسة على البطولات".

ويحتل اليونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي بعد مرور أربع جولات على إنطلاق البطولة.