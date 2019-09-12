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اختتام منافسات مهرجان الهجن الثاني السبت القادم

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الطائف) 

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، يوم السبت القادم، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل باسمه وباسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة، مشيراً إلى أن هذا يؤكد العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما بشكل عام ورياضة الهجن بصفة خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده .

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يسعى إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع يعزز المشاركة ويؤصِّل الموروث الوطني، بما يعكس العمق الحضاري للمملكة، وخصصت جوائز مالية للمهرجان في نسخته الثانية بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والعربية الدولية، وسط منافسة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية ومؤسسات الهجن العملاقة في مختلف مراحل المنافسات التي تتضمن تنفيذ (439) شوطًا موزعة على ثلاث مراحل: مرحلة الأشواط التنشيطية (218) شوطا، والمرحلة الثانية المتضمنة أشواط الماراثون والإنتاج والدولية والسودانية تتضمن تنفيذ (48) شوطًا، مرحلة الأشواط الختامية بعدد (173) شوطًا تتضمن (20) شوطا "للرموز".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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