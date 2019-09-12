30 حكم مبارزة في دورة صقل وترفيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يقيم الاتحاد السعودي للمبارزة دورة ترفيع وصقل لحكام المبارزة، بمشاركة 30 حكما (24 الصقل، 6 الترفيع) بدعم من معهد إعداد القادة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الحالي في جدة.

وسيحاضر في الدورة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للمبارزة الدكتور محمد المتوكل، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للمبارزة حاسن القرشي، بإشراف مدير إدارة العمليات المركزية في الاتحاد السعودي للمبارزة محمد بوعلي.

وتستمر الدورة 6 أيام على فترتين صباحية ومسائية، تتضمن دورة الترفيع للحكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية على صلاحيات الحكم الرئيسي والمساعد والأخطاء في أسلحة المبارزة وتسجيل المباريات، وسيخضع الحكام في نهاية الدورة إلى الاختبارات والتقييم.