هاتريك لاوتارو يقود التانجو لسحق المكسيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تكساس

ارتدى المهاجم لاوتارو مارتينيز عباءة البطولة وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك» ليقود المنتخب الأرجنتيني إلى فوز كبير بأربعة أهداف دون مقابل على نظيره المكسيكي صباح أمس، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحسم التانجو الأرجنتيني، الذي خاض المباراة بدون لاعبه الشهير ليونيل ميسي، المباراة تماما في شوطها الأول بتسجيل الأهداف الأربعة، حيث سجل مارتينيز الهاتريك في الدقائق 17 و22 و39، وأحرز لياندرو باريديس الهدف الآخر للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 33.