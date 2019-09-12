3 سنوات سجن للتركي توران بسبب مشاجرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

أصدرت محكمة في مدينة إسطنبول التركية حكمها على لاعب كرة القدم التركي أردا توران بالسجن لنحو ثلاث سنوات إثر إدانته بالاعتداء بالضرب وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أمس.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة قررت إيقاف التنفيذ للحكم بالسجن الصادر على اللاعب لمدة عامين وثمانية أشهر.

وكان توران «32 عاما» المعار من برشلونة الإسباني إلى باشاك شهير التركي، دخل في مشاجرة مع المغني التركي بيركاي شاهين في أكتوبر 2018.