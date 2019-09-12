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اتحاديان يثيران الفرح على وجوه المعاقين

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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زار أمس نجمي فريق الاتحاد عبدالإله المالكي وطارق عبدالله مركز الرعاية بجدة وشاركا المعاقين يومهم الدراسي.

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وتنافس اللاعبان الاتحاديان مع طلاب المركز من الأطفال المعاقين في عدد من الألعاب والرياضات التي أسهمت في زرع الابتسامة على وجوههم.

وأكد مدير المركز محمد الشريف أن الزيارة جاءت بطلب من عبدالإله المالكي الذي حرص على الالتقاء بالصغار وتقديم الهدايا لهم.

من جانبه، أكد المالكي أنه حرص على هذه الزيارات حتى تعطيه الدافع والقوة، خصوصا عندما يرى الابتسامة على وجوه الأطفال من هذه الفئة، واعتبر طارق عبدالله أن الزيارة واجب ديني واجتماعي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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