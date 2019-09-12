اتحاديان يثيران الفرح على وجوه المعاقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب جدة
زار أمس نجمي فريق الاتحاد عبدالإله المالكي وطارق عبدالله مركز الرعاية بجدة وشاركا المعاقين يومهم الدراسي.
وتنافس اللاعبان الاتحاديان مع طلاب المركز من الأطفال المعاقين في عدد من الألعاب والرياضات التي أسهمت في زرع الابتسامة على وجوههم.
وأكد مدير المركز محمد الشريف أن الزيارة جاءت بطلب من عبدالإله المالكي الذي حرص على الالتقاء بالصغار وتقديم الهدايا لهم.
من جانبه، أكد المالكي أنه حرص على هذه الزيارات حتى تعطيه الدافع والقوة، خصوصا عندما يرى الابتسامة على وجوه الأطفال من هذه الفئة، واعتبر طارق عبدالله أن الزيارة واجب ديني واجتماعي.
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