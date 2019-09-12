50 ألفا عقوبة الألفاظ الخارجة لشيكابالا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة مالية على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه خلال نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي أن لجنة الانضباط عقدت اجتماعا برئاسة سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف وقررت تغريم نادي الزمالك مئة ألف جنيه، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تسدد في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار بالقرار عن المخالفة الانضباطية وهي قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة وسباب للاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي.

وغرم الاتحاد كلا من علي جبر وعمر محمود وأحمد الشناوي، لاعبي نادي بيراميدز، مبلغا وقدره ثلاثون ألف جنيه لكل منهم تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار بالقرار عن واقعة عدم الصعود إلى منصة التتويج.