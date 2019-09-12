ممثلو الأندية يتسلمون رخصة الاستثمار الرياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم ممثلو أندية دوري المحترفين رخصة ممارسة الاستثمار الرياضي بالنادي عقب اجتياز دورة الاستثمار الرياضي بالأندية، التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بمعهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وناقشت الدورة عددا من المحاور الرئيسة والمتعلقة باستثمارات الأندية الرياضية وتفعيلها بالشكل السليم بما يعود على الأندية بزيادة مداخيلها ومواردها المالية، حيث نوقشت لائحة الاستثمارات الخاصة بالأندية، التي جرى تحديثها في وقت سابق، إضافة للتعرف على أهم مبادئ الاستثمار والتسويق الرياضيين وأهم الممارسات العالمية في هذا الجانب، كما تم خلال هذه الدورة تسليط الضوء على منصة استثمارات الأندية الالكترونية الجديدة، وآلية استخدامها بالشكل الأمثل.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أطلقت «المنصة الالكترونية» التي تختص باستقبال طلبات عقود الأندية الاستثمارية بشكل الكتروني بدلا من التعامل الورقي.