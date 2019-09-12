شكرا لقرائتكم سيف زاهر: ايهاب جلال الاقرب لقيادة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي سيف زاهر، أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي بات الأقرب لتولي المهام الفنية للمنتخب الوطني الأول، خلفا للمكسيكي خافير أجيري، الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.

وقال زاهر، خلال برنامج "ملعب اون"، الذي يقدمه علي قناة "أون سبورت":"بنسبة كبيرة ايهاب جلال هو المدير الجديد للمنتخب الوطني الاول"، مؤكدا أن الاعلان سيكون يوم الاحد المقبل، عقب مباراة المصري امام ماليندي بطل زنجبار في بطولة الكونفيدرالية.

وأضاف سيف زاهر ، أن المنافسة كانت قوية بين حسن شحاتة، وايهاب جلال، لتولي منصب مدرب المنتخب، ولكن كل المؤشرات والتنبؤات تؤكد أن جلال، هو المدير الفني الجديد للفراعنة.