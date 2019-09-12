شكرا لقرائتكم سيف زاهر: ايهاب جلال الاقرب لقيادة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال زاهر، خلال برنامج "ملعب اون"، الذي يقدمه علي قناة "أون سبورت":"بنسبة كبيرة ايهاب جلال هو المدير الجديد للمنتخب الوطني الاول"، مؤكدا أن الاعلان سيكون يوم الاحد المقبل، عقب مباراة المصري امام ماليندي بطل زنجبار في بطولة الكونفيدرالية.
وأضاف سيف زاهر ، أن المنافسة كانت قوية بين حسن شحاتة، وايهاب جلال، لتولي منصب مدرب المنتخب، ولكن كل المؤشرات والتنبؤات تؤكد أن جلال، هو المدير الفني الجديد للفراعنة.
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