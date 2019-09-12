طقطق يعود لتدريبات المصري...

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جدة - عمرو شويل وصل إلى القاهرة منذ قليل الدولي الليبي مفتاح طقطق لاعب المصري البورسعيدي بعد ختام معسكره منتخب بلاده في المغرب. وخاض منتخب ليبيا مباراتين وديتين أمام منتخبي بوركينا فاسو والنيچر ضمن التحضير لخوض تصفيات كاس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم. وينتظم طقطق عصر غداً الخميس في مران اللاعبين غير المقيدين بالقائمة الأفريقية والذي يقام على الاستاد.

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