شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: شيكابالا فى الكورة زى حليم وأم كلثوم فى الغنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم الأهلى السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة التى تضعهم بين أفضل 10 لاعبين فى تاريخ الكرة المصرية. وقال مصطفى يونس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث أن شيكابالا ممتع مثلما تجلس للاستماع لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم. أضاف مصطفى يونس أن شيكابالا يحتاج الى التركيز فى الكرة مع نفسه لأنه نجم وعليه أن يتحكم فى سلوكياته حتى يستمر لأطول فترة ممكنة. Advertisements وتابع مصطفى يونس أن الكرة المصرية عرفت الخطيب وطاهر أبوزيد وأيضاً حسن شحاتة وشيكابالا الذى لا يمكن تجاهله. وتحدث مصطفى يونس عن شيكابالا قائلاً: "من زمان وانا بعشق كرة شيكابالا لكنه قصر فى حق نفسه وعلينا جميعاً مساندته حتى يمتعنا فى الفترة التى يلعب بها.

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