شكرا لقرائتكم هل أثّر "المحترفون" على المنتخب السعودي؟.. الجمهور يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اجمع عدد كبير من الجماهير السعودية أن وجود 7 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق من فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أثر على فرص اللاعب السعودي في المشاركة الدائمة وبالتالي عانى المنتخب من ذلك.
وقال عدد من المشجعين لـ"في المرمى" أن عدد 7 لاعبين أجانب في كل فريق تسبب بالتأثيرعلى المنتخب، بعدما بقي عدد كبير من اللاعبين المحليين في مقاعد البدلاء، وذهب بعضهم إلى أن العدد المناسب هو 4 لاعبين أجانب لكل فريق.
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