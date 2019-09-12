شكرا لقرائتكم "الرئيس التنفيذي" في الأندية.. مهمة فرضها عصر الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باتت وظيفة الرئيس التنفيذي جزءاً مهماً في عالم الأندية الرياضية بالعالم في عصر الاحتراف كونه الرابط بين مختلف أقسام الإدارة في النادي.

وألزمت الهيئة العامة للرياضة في السعودية الأندية الرياضية شهر يوليو الماضي باعتماد رئيس تنفيذي ضمن الهيكل الإداري، في قرار يهدف إلى رفع كفاءة العمل داخل أروقة الأندية.

ويأتي الرئيس التنفيذي في ترتيب الهرم الإداري تحت رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، ويكون مسؤولاً عن كافة الأقسام في النادي بما فيها الرياضية، وفي حالات كثيرة يكون هو المفاوض الأهم بالنسبة للنادي عندما يتعلق الأمر بجلب لاعب جديد أو حتى إبرام صفقة.

في أوروبا، يعتبر كارل هاينز رومينيغه واحداً من أشهر المدراء التنفيذيين في العالم من خلال النجاحات التي حققها في بايرن ميونخ، وفي مانشستر يونايتد يتولى إد وود وورد المسؤولية.