شكرا لقرائتكم لاعبا التعاون: حمدالله الأفضل.. وجماهير اتحاد جدة الأميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجمع لاعبا التعاون، مدالله العليان وإبراهيم الزبيدي، على أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، كان أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم الماضي، ووصفا جماهير اتحاد جدة بالأميز.

وقال مدالله العليان في مقابلة مع برنامج "في المرمى"، أرى أن حمدالله أفضل لاعب واستحق نجومية الموسم الماضي، وأتمنى أن أحصل على قميص محمد الشلهوب وكريستيانو رونالدو.

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وأضاف: بخصوص بطل الموسم الحالي، من الصعب التوقع، ولكن الهلال والنصر أكثر استقرارا وفرصتهما كبيرة، وجماهير اتحاد جدة الأفضل.

بدوره، ذهب إبراهيم الزبيدي أيضا إلى أن هداف الدوري الموسم الماضي يعد الأفضل حاليا، وأردف: نستمتع جدا عندما نلعب ضد اتحاد جدة، وذلك للأجواء الجماهيرية المميزة.

وبخصوص قدوته في الملاعب المحلية والعالمية، ذكر: محليا قدوتي حسين عبدالغني ومحمد عبدالجواد، وعالميا مالديني وروبرتو كارلوس ومارسيلو، وأتمنى أن أحصل على قميص ميسي يوما ما.