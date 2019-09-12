شكرا لقرائتكم سيلاديس يحل بديلاً لمارسيلينو في تدريب فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فالنسيا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تعيين ألبرت سيلاديس مدرب منتخب إسبانيا للشباب مدرباً له حتى منتصف 2021 بدلاً من مارسيلينو الذي أقيل يوم الأربعاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها سيلاديس منصب المدرب الأول في أحد الأندية لكن سبق له أن عمل مساعدا ليولن لوبتيجي خلال فترته السيئة التي تولى فيها تدريب ريال مدريد العام الماضي.

ووقع سيلاديس (43 عاما)، الذي مثل برشلونة وريال مدريد كلاعب إضافة لخوضه أربع مباريات دولية مع إسبانيا، على عقد حتى 30 يونيو 2021 وسيتولى الإشراف على أول حصة تدريبية مساء الأربعاء.

Advertisements

ورحل مارسيلينو، الذي فاز مع فالنسيا بكأس ملك إسبانيا وتأهل معه لدوري أبطال أوروبا، عن منصبه عقب موسمين تولى فيهما المسؤولية.

وتمت مناقشة أمر رحيل مارسيلينو بعد ما بدا من تحول لفترة الإعداد التي سبقت الموسم نحو الأسوأ مع ما أوردته وسائل إعلام محلية بأن المدرب ليس سعيدا من سياسة الانتقالات التي يتبعها المالك بيتر ليم.

وبدا بعدها أن الخلافات قد تم حلها بين الطرفين. ومع ذلك، وعقب حصد أربع نقاط من أول ثلاث مباريات في الموسم، تم اتخاذ القرار بتغيير مارسيلينو.

ويأتي هذا التحرك في وقت حساس بالنسبة لفالنسيا، الذي سيتوجه للقاء برشلونة في دوري الدرجة الأولى يوم السبت المقبل، قبل أن يحل ضيفا على تشيلسي في المباراة الأولى للفريق بدور المجموعات الأسبوع المقبل.