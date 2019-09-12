أبوظبي تحتضن ورشة خاصة بالإعفاء العلاجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن العاصمة أبوظبي ولأول مرة الورشة الخاصة بالإعفاء العلاجي وفحص المنشطات بالدم، على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، وتنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع وكالة مكافحة المنشطات بالمملكة المتحدة، وتتضمن الدورة عدداً من ورش العمل والمحاضرات التي تعقد بصورة متوازية للأطقم الطبية والإدارية العاملين بالأندية والاتحادات الرياضية وللمتخصصين في مجال فحص المنشطات.

وستقوم اللجنة باستضافة عدد من الخبراء من المملكة المتحدة للمشاركة بالخبرات وتبادل المعرفة والمهارات وتدريب أطباء في فحص المنشطات بالدم بالإضافة إلى تثقيف الكادر الطبي في الأندية حول الإعفاء الطبي.

وتشمل دورة العمل ورشة الإعفاء العلاجي والموجهة لجميع الكادر الطبي والفني والإداري المختص بهذا الموضوع في جميع الاتحادات الرياضية وأندية الدولة والمجالس الرياضية، وورشة إعداد وتدريب أطباء فحص المنشطات على فحص المنشطات بالدم والذي سيبدأ تطبيقه في الموسم الرياضي الحالي، وورشة تدريب الأطقم التخصصية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى القسم التنفيذي على الإعفاء الطبي وفحص المنشطات بالدم.

وأفادت الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بأن الورشة التي تعقد ولأول مرة في الدولة ضمن خطة اللجنة الاستراتيجية لتطوير العمل والتنافس مع الوكالات العالمية في مجال الاختصاص وضمان تطبيق المعايير العالمية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأكدت أن هذه الورشة تأتي ضمن خطط التعاون المفتوحة مع الوكالات العالمية في مجال فحص المنشطات، لضمان نقل المعرفة وتدريب الكوادر ورفع الوعي، وفيما يختص بمكافحة المنشطات في الرياضة تنتهج اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات مسار التواصل البناء مع جميع الجهات الرياضية في الدولة.