الشارقة وشباب الأهلي يكملان استعداداتهما لـ «السوبر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل الاستعدادات للقاء المنتظر على كأس السوبر الذي يجمع الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي وصيف الدوري وبطل كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وتتابع الاستعدادات الفنية والتنظيمية للقاء المنتظر الذي سيقام بعد غد السبت، على استاد آل مكتوم في الثامنة والنصف مساء؛ حيث إن المواجهة ستكون نارية بين أفضل فريقين في الموسم المنقضي، وقد دعما صفوفهما، لذا من المتوقع أن يكون الجمهور على موعد مع لقاء «سوبر» بين البطلين.

وستكون المباراة تحدياً كبيراً بين فريقين عرفا حلاوة الفوز بالألقاب الرسمية في الموسم الماضي؛ حيث كان «للملك» شرف الفوز بالدرع الغالية للمرة الأولى في زمن الاحتراف، بينما حصد «الفرسان» لقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي بعد بداية موسم متعثر.

ويخوض الفريقان لقاء السوبر السبت، بحثاً عن التتويج باللقب الغالي، الذي قد يكون خير دافع قبل الدخول في حلبة الصراع على لقب دوري الخليج العربي للموسم الجديد.

تنظيمياً، يشهد الموقع الإلكتروني الرسمي لبيع التذاكر الإلكترونية لمباراة كأس سوبر الخليج العربي إقبالاً كبيراً على تذاكر المباراة.

وكانت رابطة المحترفين، قد بدأت بيع التذاكر في نهاية الأسبوع الماضي بأسعار تتراوح ما بين 20 درهماً لتذاكر الدرجة الثالثة (خلف المرمى)، 30 درهماً للدرجة الثانية مقابل المنصة، 50 درهماً للدرجة الأولى ثم 200 درهم لفئة كبار الشخصيات.

وستكون الجماهير الحاضرة لمباراة كأس سوبر الخليج العربي على موعد مع مجموعة من الفعاليات خارج محيط الملعب تتضمن نقط بيع متنوعة للمأكولات والمشروبات وبأسعار مناسبة، وتوزيع المياه الباردة مجاناً، إضافة إلى العروض الفنية والترفيهية.

أما داخل الملعب، فسيكون الحضور على موعد مع عرض افتتاحي بالتعاون مع ايماج نايشن أبوظبي، يستعرض مقتطفات من السلسلة الوثائقية غير المسبوقة «تاريخ الإمارات» يليه عرض تقديمي عن المباراة بشكل جديد.

وستتواصل الفعاليات بين شوطي المباراة، من خلال مسابقة «سوبر الجماهير»، وهي عبارة عن تحدي تسديد ركلات الجزاء بين فريق من جماهير الشارقة، وفريق من جماهير شباب الأهلي، في جو حماسي ومميز.