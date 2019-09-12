فريق أبوظبي يتوجه إلى البرتغال تحضيراً للجولة الرابعة للفورمولا 2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، ينطلق فريق أبوظبي مجدداً في رحلة أخرى خلال صيف 2019 وفي تحد بحري قوي بالمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي تستضيفها مدينة ريبادورو البرتغالية، وهي الجولة ما قبل الختامية للموسم في هذه البطولة.

ويشارك الفريق بروح معنوية عالية وطموحات كبيرة، خاصة أنه يتصدر الترتيب العام حالياً للبطولة برصيد 55 نقطة عبر النجم الشاب راشد القمزي، قائد زورق أبوظبي، ويبتعد كثيراً عن أقرب منافسيه الذي يحل ثانياً وهو زورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيجن، والذي يمتلك حالياً 25 نقطة كي يكون الفارق بين الاثنين معاً 30 نقطة، وهو ما يعني أن القمزي، يمتلك فرصة ذهبية في هذه الجولة كي يحسم المنافسة على اللقب وبدون الانتظار حتى الجولة الخامسة والختامية من البطولة، خاصة أنه لو حقق في هذه الجولة أياً من المراكز الثلاثة الأولى، فسيكون بطل الموسم وحامل لقب البطولة للمرة الثانية وبشكل رسمي.

وتغادر البعثة اليوم عن طريق مطار دبي متوجهة إلى مدينة بورتو في البرتغال، وتضم سالم الرميثي رئيساً للبعثة، والمتسابقين راشد القمزي وراشد الطاير والراديو مان ناصر الظاهري وجمعة القبيسي، وأيضاً الطاقم الفني والإعلامي للفريق، وكانت البعثة الفنية، قد توجهت في وقت سابق إلى ريبادورو من أجل تجهيز خيمة الفريق وتجهيز الزوارق للمنافسة المرتقبة في جولة ريبادورو.

وكان فريق أبوظبي، قد حقق لقب البطولة وللمرة الأولى في موسم 2017 وعن طريق البطل راشد القمزي، كي يكون أول فريق عربي إماراتي يفوز بلقب البطولة، ويسعى إلى أن يكرر هذا الإنجاز في الموسم الحالي، خاصة أنه يتصدر الترتيب العام وبأريحية كبيرة ومبتعداً عن أقرب المنافسين بفارق كبير ومريح بالنسبة له.

من جهته، أبدى البطل راشد القمزي، استعداده الكبير لخوض جولة ريبادورو، ودخول أحد أهم سباقات الموسم بالنسبة له، خاصة مع عدم وجود أي ضغوط عليه أو مؤثرات من القادمين من الخلف، وقال: «للمرة الأولى منذ فترة أدخل سباقات بدون ضغوط كبيرة وبفارق يجعلني قريباً من تحقيق اللقب قبل نهاية الموسم بجولة كاملة، وأريد أن أصل بعيداً في هذه المشاركة، خاصة أنني قد فقدت لقب البطولة في الموسم الماضي وأود استعادته هذا الموسم». وتحدث القمزي، عن ريبادورو، قائلاً: «شاركت هنا ثلاث مرات في السابق وهو مسار يعد أكبر عن بقية المسار في هذا الموسم وله مزايا مختلفة عن بقية المسارات، هنا ستكون منافسة حقيقية وقوية للوصول إلى المنصة والتتويج».