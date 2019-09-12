«الهيئة» تربط ميزانيات الاتحادات بحجم الإنجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اجتماعه السابع في مقر الهيئة بدبي برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، واتخذ العديد من القرارات وكان أبرزها اعتماد النظام الانتخابي المدرج في النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية، انطلاقاً من الفترة الانتخابية 2021-2024 وتم الاطلاع على إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للسماح للمقيمين بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية بالدولة، وتقرر في هذا الغرض تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من جميع جوانبه وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في غضون ثلاثة أشهر على أن يتم تطبيق مقترحات اللجنة انطلاقاً من الموسم المقبل 2020-2021.

تمت مناقشة كلفة رسوم الفعاليات الرياضية التي تعقد في الدولة، مع مراعاة كافة الجوانب التنسيقية بجهات الاختصاص الإدارية في الدولة، وتم رفع الملف للدراسة والمناقشة في الاجتماع القادم، وتم عقد الاجتماع في حضور سعيد عبد الغفار، الأمين العام لهيئة الرياضة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس، أيضاً موضوع الدعم المالي للاتحادات الرياضية انطلاقاً من سنة 2020 بما يتيح دعم وتطوير أداء المنتخبات الرياضية الوطنية، واتخذ المجلس قراراً بتشكيل لجنة تقوم بمراجعة اللوائح المتعقلة بالدعم المالي انطلاقاً من حجم برامج الاتحادات وميزانياتها ومستوى نتائجه، والتوجيه بضرورة تعديل الأنظمة المالية المرتبطة بعمل الاتحادات الرياضية، وناقش المجلس قرار الإعداد لضبط إجراءات تنظيم الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية التي ستنظم نهاية العام المقبل 2020 للفترة الانتخابية 2021-2024 بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية.

وأكد المجلس بهذا الخصوص، أهمية تشكيل مجالس جميع الاتحادات الرياضية من خلال عملية الانتخاب واجتناب تعيين مجالس الإدارة، وأصدر المجلس قرار إشهار اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية ونادي الظفرة للمعاقين واتحاد القوس والسهم.

واطلع المجلس على متابعة إجراءات إصدار قانون الرياضة والملاحظات الواردة حوله من وزارة العدل، والاستعداد لإصدار اللوائح التنظيمية وفق مواد القانون من خلال إصدار «كود الإمارات للرياضة»، الذي يحتوي على النصوص واللوائح التنظيمية لقطاع الرياضة في الدولة.

وستتم متابعة إجراءات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2020-2032، ونشاط صندوق الإمارات لدعم ورعاية الموهوبين الرياضيين، متطرقاً إلى مراحل إنجاز الاختبارات الطبية، وخطة المراحل المقبلة من إتمام الاختبارات الميدانية والفنية علاوة على استعراض نتائج بعض الموهوبين المسجلة على الصعيد الإقليمي والدولي.

كما قرر تنظيم لقاء بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي 2019-2020 يجمع كافة أطراف الحركة الرياضية في الدولة (اتحادات/‏ أندية/‏ لجنة أولمبية/‏ الخ)؛ للتحاور حول السبل الكفيلة بانطلاق الموسم الرياضي وتطوير قطاع الرياضة.

واستعرض تفاصيل الدورة السادسة لرياضة المرأة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مستعرضاً ميزانية الإعداد بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المشاركة بالدورة وميزانية المشاركة؛ وذلك لرفعها إلى الجهة المختصة للاعتماد.

وفي ختام الاجتماع وجه المجلس عبارات الشكر والتقدير للاتحادات الرياضية على المجهودات التي تبذلها من أجل مساهمتها في تطوير القطاع الرياضي وتفاعلها مع الهيئة العامة للرياضة؛ لإنجاح الموسم الرياضي الجديد متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في مجهوداتهم الرامية إلى تطوير المنظومة الرياضة بالدولة.