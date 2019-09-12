شكرا لقرائتكم خبر عن «دلما مول» يستضيف سباق الركض داخل المول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف دلما مول نسخة هذا العام من سباق الركض داخل المول بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، لمنح سكان أبوظبي فرصة لممارسة الرياضة في مكان مملوء بالمرح. وسيتم تنظيم مسابقة الركض في الساعة السابعة صباح غد الجمعة في الطابق الثاني في دلما مول على مضمار بطول 1.4 كيلو متر مع 4 نقاط انطلاق مختلفة.
سيبدأ المشاركون عطلة نهاية الأسبوع بشكل صحي من خلال الركض في مكان مريح داخلي في دلما مول، ويمكن أيضاً للمشاركين في سباق الركض داخل المول الاختيار بين مسافات مختلفة 1.5 كيلو متر أو 2.5 كيلو متر أو 5 كيلو مترات أو 10 كيلو مترات وذلك صباح يوم السباق وسيحصل كل المشاركين على ميداليات عند إتمام السباق.
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