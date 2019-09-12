الأردن تستضيف البطولة العربية للجودو والكاتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو، اجتماعاً برئاسة المهندس اليمني نعمان شاهر، وذلك على هامش البطولة العربية للجودو، التي اختتمت مؤخراً في تونس، بحضور جميع الأعضاء، وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات التي أتت بعد تقييم مسيرة الاتحاد، خلال الفترة الماضية، على ضوء التقارير الفنية والإدارية.

وناقش الاجتماع أجندة الاتحاد، فيما تبقى من أنشطة موسم 2019 الحالي، كما تمت مناقشة بطولات وأنشطة الاتحاد لعام 2020، وتم تأكيد إقامة البطولة العربية للجودو والكاتا بالعاصمة الأردنية عمان، اعتباراً من الأول وحتى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 القادم، والتي تشمل منتخبات الناشئين والشباب والرجال والسيدات.

وأشار محمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للجودو عضو الاتحاد العربي للجودو إلى أن الاتحاد العربي للجودو هنأ دولة الكويت على قرار اللجنة الأولمبية الدولية رفع الحظر الرياضي المفروض عليها، والذي يعود لعام 2015.

وتضمنت قرارات الاتحاد العربي للجودو الموافقة على إقامة البطولة العربية للأندية والمنتخبات العربية في المغرب خلال شهر فبراير/شباط 2020، والموافقة على انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو في نوفمبر القادم على هامش البطولة العربية للجودو التي تقام في الأردن، بهدف انتخاب نائب رئيس الاتحاد وعضو بالمكتب التنفيذي لسد الفراغ الشاغر في مجلس الإدارة، مع مخاطبة الاتحادات الأعضاء التي ليس لديها عضوية في المكتب التنفيذي لترشيح ممثليها للمشاركة في تلك الانتخابات.

كما تضمنت القرارات الموافقة على إقامة البطولة العربية للمنتخبات والأندية لفئات الأشبال والناشئين في لبنان أو الأردن في شهر سبتمبر/أيلول 2020، واستعرض الاجتماع برنامج الدورات التدريبية في مجالات التنظيم والإدارة للمدربين والحكام.